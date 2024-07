Francia sabotate reti in fibra ottica

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 29 luglio 2024) 10.31 "Sabotaggio notturno" delleindi operatori francesi come Free e Sfr in 6 dipartimenti. Lo fa sapere la polizia. Parigi, cuore dei Giochi Olimpici, non è stata colpita. I sabotaggi,che seguono quello alle linee ferroviarie ad alta velocità, sono avvenuti a Bouches-du-Rhone,Aude, Oise, Hérault, Meuse e Drome. Per il sabotaggio alle linee ferroviarie è stato arrestato un attivista di estrema sinistra. Era in una sede della Sncf, le ferrovie francesi,con"chiavi di accesso ai locali tecnici" e "pinze taglienti".