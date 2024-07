Elezioni Presidente FIGC Gravina | ricandidatura? Ecco quando e perchè

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nella riunione odierna del Consiglio Federale, che si è svolta una settimana dopo la riunione con i presidenti delle componenti, ilGabrieleha comunicato ai consiglieri, che hanno condiviso, l’opportunità di convocare tempestivamente l’Assemblea Statutaria straordinaria per il prossimo 4 novembre. A seguito dello svolgimento di questa Assemblea sarà immediatamente convocata l’Assemblea elettiva ordinaria (nei tempi statutariamente previsti) di fine quadriennio olimpico. “Stiamo seguendo principi di politica sportiva – ha spiegato, secondo quanto riportato dall’Adnkronos -. In parte lo chiede la nostra istituzione; in parte lo chiede la socializzazione in termini di Paese perché è giusto che si chieda una verifica della governance; ma lo chiede anche la politica.