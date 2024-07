Elezioni Montecatini presentati i ricorsi A ottobre l’udienza davanti a giudici del Tar

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024)Terme, 29 luglio 2024 – Saranno discussi e valutati martedì 9nelle aule del Tribunale amministrativo regionale (Tar) di Firenze i dueda Edoardo Fanucci, per il risultato del primo turno dellea sindaco, e da Luca Baroncini, per quello del ballottaggio. Le due azioni giudiziarie erano state annunciate ormai da diversi giorni e non si tratta quindi di un fulmine a ciel sereno. Gli attuali esponenti dell’opposizione non hanno fatto altro che confermare le loro affermazioni. I due ex candidati chiedono alla giustizia amministrativa di ordinare alla prefettura di Pistoia il riconteggio dei voti. Al primo turno, il candidato Claudio Del Rosso è riuscito a passare a quello successivo con otto voti in più rispetto a Fanucci, mentre ha battuto Baroncini con dieci in più.