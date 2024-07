Dov’è stato girato Borotalco di Carlo Verdone?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma è perquello che è New York per Woody Allen. E in, cult movie assoluto del 1982, è il palcoscenico perfetto per la storia del timido Sergio Benvenuti che, fingendosi Manuel Fantoni, conquista la spumeggiante Nadia Vandelli (Eleonora Giorgi). E vede i suoi sogni infrangersi. Il film si contraddistingue nella cinematografia diper delle location quanto mai varie. C’è il centro storico, in particolare quellovissuto davvero, ma anche le zone di una periferia lontana dal cuore pulsante dell’Urbe. L’inizio del film, con un montaggio alternato che sembra voler unire i due protagonisti, invece rivela i loro veri partner, Rossella (Roberta Manfredi) e Cristiano (Enrico Papa), èa Piazza Bernardo Zamagna in zona Fonte Meravigliosa (nella parte su di Roma).