Donna travolta e uccisa da un treno a Castronno Interrotta la linea Varese-Gallarate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 luglio 2024)), 29 luglio 2024 - Unaè statapoco prima delle 15 di oggi, lunedì 29 luglio 2024, nei pressi della stazione didal2553 partito alle 14.16 da Porto Ceresio e diretto a Milano Porta Garibaldi. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso sanitario Areu ma non è stato possibile fare nulla per lamorta sul colpo. Al momento non si conosce la sua identità e neppure la dinamica della tragedia. Come spesso accade in questi caso non si esclude un disperato gesto volontario ma al momento ogni ipotesi è potenzialmente valida. Sul luogo le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto questo pomeriggio. La circolazione sullaferroviaria è stata sospesa.