Diego Lenzi riporta entusiasmo nella boxe | batte l’americano Edwards e accede ai quarti olimpici dei supermassimi!

(Di lunedì 29 luglio 2024)aidi finale del torneo olimpico diper la categoria dei, vale a dire oltre i 92 kg. Il pugile di Porretta Terme riesce a liberarsi delJoshua, già vincitore dei Giochi Panamericani lo scorso anno. Verdetto non unanime, quello dei giudici, per una performance del pugile tricolore che poteva paradossalmente essere ancora migliore, visto che in più di un’occasione è rimasto anche troppo statico. Aiper lui ci sarà il tedesco Nelvie Raman Tiafack. Nel primo roundmostra subito un atteggiamento positivo, soprattutto considerando che il suo avversario è di particolare levatura. Molto convinto l’italiano, che cerca di attaccare sulla parte alta controche invece vuole quella bassa. A un certo puntorischia di cadere per un incrocio di gambe.