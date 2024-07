Deadpool & Wolverine esplode al botteghino italiano sette milioni di euro in cinque giorni

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 29 luglio 2024)attira una pioggia di spettatori italiani al cinema, sfiorando i 7didi incasso in soli. Non è certo una sorpresa l'exploit dial. Il cinecomic interpretato da Ryan Reynolds e Hugh Jackman scuote l'estate cinematograficacon un debutto da 7diin solie regista oltre 590.000 presenze nel solo weekend. Numeri da capogiro per la pellicola, uscita in 433 sale, che ha tenuto banco nel corso del San Diego Comic-Con 2024. Sorprese a non finire nel film che annovera decine e decine di cameo di star dell'MCU (e non solo) che, come scrive ToyStorebiz, è a un soffio dal battere i due capitoli precedenti