Costantino per l’attacco Subito Bombagi e Palmisani

(Di lunedì 29 luglio 2024) Inizia domani sul terreno dello stadio "Gianni Bui" di San Giuliano Terme la seconda parte della preparazione pre campionato. Perché la squadra possa assumere una fisionomia più precisa, servono almeno 4-5 acquisti di peso e per l’esattezza un difensore centrale, un centrocampista, un tre quartista e due attaccanti. E’ ovviamente indispensabile che il diesse Ferrarese abbia, dal presidente Bulgarella, le risorse economiche giuste per poter ingaggiare quei giocatori funzionali al modulo di gioco che l’allenatore Gorgone vorrà poi mettere in campo. Rinforzi necessari per aumentare il tasso tecnico e di esperienza dell’attuale gruppo, che oggettivamente, non potrebbe che pensare solo al mantenimento della categoria. Se, invece, la società punta ad un campionato di livello, diciamo almeno da entrare nella "top ten", allora ci vorranno davvero giocatori di categoria.