Coppia aperta quasi spalancata | il trailer della commedia prodotta e interpretata da Chiara Francini

(Di lunedì 29 luglio 2024) Primo sguardo all'adattamento del testo di culto di France Rame Dario Fonella versionedache inaugurerà le Giornate di Venezia 2024 e uscirà in sala il 29 agosto. La regista Federica Di Giacomo porta al cinema il testo di Franca Rame,, con la collaborazione di, qui in duplice veste di interprete e produttrice. I Wonder Pictures ha svelato il film, che inaugurerà le Giornate degli autori 2024 alla Mostra di Venezia 2024 per poi approdare nei cinema il 29 agosto. Descritto come "un'esplorazione sulle modalità e le forme dell'amore nel mondo contemporaneo, all'insegna del whatever works - basta che funzioni, attraversato dallo sguardo ironico e curiosoprotagonista", il film vede protagonista, attrice e scrittrice di successo, che porta in scena