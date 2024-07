Contest Radio Deejay a Riccione | da Mahmood a Gaia i presenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024)(Rimini), 29 luglio 2024 – Sotto la conduzione di Rudy Zerbi, dal 7 al 24 agosto in piazzale Roma tornaon stage, che oltre agli esordienti deldi, nelle otto serate ospiterà uno stuolo di artisti affermati, tra i quali, atteso il 13 agosto insieme ad Anna e a Bnkr44. Tra gli altri Alessandra Amoroso, Alfa, Clara, ComaCose, Francesco Gabbani,, Petit, Santi Francesi, Paolo Santo, Sarah e Tananai. Sarà un crescendo di note fino all’ultima puntata alla quale oltre a Cara e a Malika Ayane, parteciperà Fred De Palma. Tra i nuovi nomi quello de La Rappresentante di Lista, in programma il 20 con Alfa. A presentare il calendario completo del, che lunedì 5 sarà anticipato dall’apertura del Play, villaggio sportivo gratuito, aperto fin dalla prima mattina, in piazzale Roma, ieri è stato Rudy Zerbi ad Aquafan. Non a caso.