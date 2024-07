Concorsi Nazionali Dantebus 2024 numeri straordinari | la cerimonia di premiazione in diretta live su YouTube

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 luglio 2024) Milano, 29 luglio– Il conto alla rovescia è partito: oggi, alle 19, insul canaledi, andrà in scena ladidei. La prima Casa Editrice nata da un Social Network per Artisti, in collaborazione con le GallerieMargutta eFirenze, celebrerà il talento e la creatività di artisti provenienti da tutta Italia e la serata culminerà con la proiezione dello short film "Note di un Sogno", realizzato grazie al prezioso contributo del Maestro Sergio Cirillo, compositore e autore dei più grandi successi di Andrea Bocelli e protagonista di prestigiose collaborazioni con Peppino di Capri, Roberto Murolo, Eduardo de Crescenzo ed altri importanti personaggi appartenenti al panorama musicale sia nazionale che estero.