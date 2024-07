Con Lyria l’eccellenza toscana sbarca in Arabia Saudita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) SI CHIAMA ‘Il made in Tuscany in Saudi’ l’evento ideato da– storica azienda del settore tessile con sede a Montemurlo, in provincia di Prato, autentica espressione del‘made in Italy’ – e previsto proprio a Prato nella giornata di domani, 30 luglio. Ad aprire i lavori della tavola rotonda sarà Riccardo Bruni (nella foto in alto), fondatore dell’azienda nel 2002 e proprietario unico a partire dal 2016: è lui a spiegare, con la passione e l’entusiasmo che lo contraddistinguono, le ragioni che lo hanno convinto, ormai da qualche anno, a guardare al Medio Oriente e al potenziale che questo mercato è ancora in grado di esprimere per il nostro ‘made in Italy’. "È giunto il momento di trasmettere le nostre competenze, il nostro prezioso know-how, anche al di fuori dell’Unione europea – esordisce Bruni –.