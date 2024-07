Calano disoccupazione e Neet ma aumenta mismatch la Lombardia corre ai ripari

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2024) Milano, 29 lug. (Adnkronos) – Cala lae la percentuale di, i giovani che non studiano e non lavorano, inancor più che nel resto d’Italia. A diminuire è anche la dispersione scolastica, dopo gli anni della pandemia, quando la Dad ha allontanato tanti ragazzi dalle aule, eppure un problema resta: le competenze dei giovani non sono sempre allineate al mondo del lavoro. E’ il, un fenomeno a cui Regioneha deciso di dare battaglia. Per farlo ha lanciato ‘LabLab’, una web app che mette direttamente in contatto gli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori e le aziende.“I dati di contesto li conosciamo: ogni annono il numero di fiere ed eventi per colmare il gap tra domanda e offerta di lavoro ma ogni anno sembra che ilnon smetta dire.