Bitcoin vola sulle promesse di Trump | verso i 70mila dollari

(Di lunedì 29 luglio 2024) Cresce ancora il valore dei. La più importante criptovaluta al mondo ha superato i, dopo un lungo periodo di difficoltà. Sono bastate ledi Donalddi una riserva nazionale di criptovalute, oltre che di minore regolamentazione del mercato, per far cambiare completamente traiettoria all’intero settore. Il candidato presidente degli Stati Uniti ha infatti promesso un coinvolgimento importante dello stato federale nelle criptovalute in caso di elezione. Anche se gli Usa sarebbero il primo grande Stato a operare una scelta simile, ci sono già stati alcuni tentativi di integrareall’interno del sistema monetario e finanziario di uno Stato.grazie allediLa principale criptovaluta al mondo per diffusione e valore,, ha raggiunto prezzi che non si vedevano da diversi mesi.