Autonomia Differenziata la battaglia approda in Consiglio comunale a Salerno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoinlacontro la legge sull’. Una raccolta di firme che segue l’iniziativa già attuata venerdì pomeriggio con un gazebo a Pastena. Dai banchi del PSI, il consigliere Filomeno Di Popolo espone uno striscione per dire no ad una legge che divide l’Italia in due, scatenando anche la richiesta del consigliere Celano, dai banchi dell’opposizione di rimuovere i cartelli. Di Popolo ha raccolto le firme tra i consiglieri comunali d’accordo. Un largo fronte di partiti in tutta Italia sono impegnati a raccogliere le firme per il referendum che chiederà di abrogare la legge sull’perché spacca l’Italia in tante piccole patrie, aumenta i divari territoriali e peggiora le diseguaglianze sociali.