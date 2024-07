Vademecum sui cafoni da spiaggia | chi sono come proteggersi e cosa sperare per il futuro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Oggi parleremo di una specie molto diffusa durante la stagione estiva che, al contrario di tante specie animali che rischiano l’estinzione, pare moltiplicarsi di anno in anno, diventando sempre più infestante e incivile: il cafone da. Questa particolare specie rappresenta la prova tangibile che l’evoluzione umana ha avuto anche conseguenze abbastanza disastrose. Infatti, ogni anno il cafone dasi evolve in una forma sempre più becera di essere umano, con svariate e preoccupanti peculiarità. Cominciamo daiRobinson Crusoe, ovvero quella specie piuttosto diffusa che bazzica nelle aree protette del nostro bel Paese e, in barba ai divieti e alle restrizioni, decide di accamparsi senza ritegno sulle spiagge protette, bivaccando e molto spesso allestendo persino fantasiosi rifugi con teli mare e ombrelloni ben piantati nella sabbia.