Taremi aggiunge un’opzione importante per l’Inter di Inzaghi

(Di domenica 28 luglio 2024) Mehdicontinua il suo ottimo precampionato, firmando una doppietta in Inter-Las Palmas (3-0). Endoalla rosa di Simone. NON SI FERMA – Mehdiè senza mezzi termini l’attore protagonista di questo precampionato del. Il numero 99 è arrivato in forma strepitosa agli ordini di Simone. E la doppietta nell’amichevole contro il Las Palmas (qui gli highlights) lo conferma. Portando a 5 il bottino di reti nelle sue prime tre uscite ufficiose coi colori nerazzurri. Numeri che rendonoben più di una riserva agli occhi del mister e dei compagni. Ma, in attesa di scoprire se partirà titolare già alla prima di campionato (Genoa-Inter di sabato 17 agosto), c’è un dettaglio tecnico da non sottovalutare. SECONDO VIOLINO – Il primo gol diin Inter-Las Palmas arriva su calcio di rigore.