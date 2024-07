Spray al peperoncino al Seven Apples cinque in ospedale La rinascita dello storico locale guastata dai vandali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) Marina di Pietrasanta (Lucca), 28 luglio 2024 – Una ripartenza salutata con grande entusiasmo dal popolo di fedelissimi (e dalle nuove leve) di una delle discoteche più amate della Versilia, ildi Marina di Pietrasanta, che è anche una delle poche rimaste. Ma anche una ripartenzada qualche criminale che ha spruzzatoalgiovani sono stati costretti a recarsi al pronto soccorso dell'Versilia di Lido di Camaiore per irritazioni agli occhi e alle vie respiratorie. Un gesto folle, da parte di qualcuno che non ha nemmeno tenuto conto delle possibili ripercussioni del suo gesto: basti pensare cosa potrebbe accadere in una situazione di affollamento se si scatena il panico. Per fortuna non è andata così, anche se insono stati costretti a ricorrere alle cure dei medici.