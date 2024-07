Serve un Via col vento sull’Italia del 1861 | appunti su una storia poco nota e molto travisata

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 28 luglio 2024) Che lad’Italia siaè colpa della scuola, che semplicemente non racconta i fatti dei secoli XVIII e XIX (del XX, diremo un’altra volta); e, più in generale, della mancanza di una tradizione storiografica di tipo letterario e cinematografico, con qualche eccezione. In tale carenza, prosperano narrazioni totalmente o parzialmente campate in aria; e comunque ideologizzate, quindi, per postulato, false. Vorrei contribuire, nel mio piccolo, a partire dal fatale – e non per questo conosciuto – 1734, quando Carlo di Borbone divenne re di Napoli e, separatamente, re di Sicilia; seguiva, nel 1737, la dinastia di Lorena in Toscana, in luogo di quella gloriosissima ormai esangue dei Medici; nel frattempo, e con vicende altalenanti, i Savoia conquistavano il titolo regio sulla Sardegna, e territori lombardi fino al Ticino. Era ancora capace di dire la sua l’antica Venezia.