Senna ancora troppo inquinata alle Olimpiadi 2024 lo sfogo di Paltrinieri | Una presa in giro Location mai provata sporca e fredda

(Di domenica 28 luglio 2024) «Unain». Non usa mezzi termini Gregorioper definire la decisione del comitato olimpico di Parigi di far svolgere le gare di nuoto nella. Nonostante gli enormi sforzi fatti per ripulire il fiume della capitale francese e la dimostrazione di pulizia a mezzo tuffo effettuata dalla sindaca Anne Hidalgo, il valori di inquinamento dell’acqua rimangono alti, oltre i limiti congrui a garantire la salute umana. Ma non sono solo gli inquinanti a inquietare, che nel fiume dovrebbe nuotare 10 chilometri il prossimo 9 agosto. Parlando anche a nome degli altri nuotatori afferma: «Siamo preoccupati. Ma solo perché c’è unache non abbiamo mai provato. Non puoi organizzare una gara così importante in unache non hai mai testato. Probabilmente, probabilmente c’è corrente perché è un fiume.