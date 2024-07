Pisa-Inter prossima amichevole | ecco come comprare i biglietti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 luglio 2024)sarà laper la squadra di Inzaghi, venerdì alle 19.30 all’Arena Garibaldi.la partita di ieri vinta 3-0 contro il Las Palmas a Cesena, sarà possibile seguirla dal vivo:le informazioni sulla vendita dei– Dopo la bella vittoria incontro il Las Palmas a Cesena, per l’il prossimo incontro si chiama. Sfida tutta in famiglia tra i fratelli Inzaghi, visto che Filippo è l’allenatore dei nerazzurri toscani. A differenza delle due partite di Appiano Gentile, all’Arena Garibaldi venerdì sarà possibile l’accesso dei tifosi. E saranno in tanti a voler seguire la partita. La vendita libera è iniziata già da qualche giorno, sul sito di Ticketone e sulle rivendite autorizzate. Ai tifosi dell’è assegnata la Curva Sud dello stadio del“settore ospiti”.