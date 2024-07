Parigi 2024 Sinner celebra Martinenghi | Forza Nicolò

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) C’è anche la voce social di Janniknel coro di congratulazioni per, oro olimpico anei 100 rana. Il numero 1 del tennis mondiale ha ripostato nelle instagram stories la grafica dell’Italia Team, aggiungendo la scritta “”. In giornataaveva fatto lo stesso anche per Filippo Ganna, argento nella cronometro, e per Luigi Samele, bronzo nella sciabola individuale. Ora un nuovo pensiero speciale per il primo oro dell’avventura azzurra a, doveha battuto una concorrenza agguerrita: dietro di lui il bicampione olimpico uscente Adam Peaty, secondo in 59?05 come lo statunitense Nic Fink. Una pagina di storiata da chi di storia se ne intende. I complimenti di Jannik #per l’oro vinto nel nuoto daai #Giochiolimpici di #pic.twitter.