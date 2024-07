Napoli Conte | Felice della disponibilità dei ragazzi ma dobbiamo migliorare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Antonio, allenatore del, è intervenuto ai microfoni di OneFootball dopo la vittoria nel test amichevole con l’Egnatia: “Faticare un po’ è normale, ma dopo un po’ di allenamenti intensi finalmente iniziamo a girare. Ci tengo a dire grazie aiperché noto che ci mettono intensità e collaborano. Sicuramenteper le situazioni nel corso delle partite in stagione che si andranno a creare, ma sono davverodei. Tra qualche giorno è in programma un’altra amichevole, contro il Brest, per continuare a lavorare e a fare cose sia in fase offensiva che difensiva“.si è infine soffermato sui singoli: “Kvara ha disputato un’ottima partita. Stiamo provando un tipo di gioco che consenta a lui e agli altri esterni come Politano e Ngonge di giocarsi l’1 vs 1 per poi andare dentro: è una soluzione che può esaltarli“.