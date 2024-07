Motociclista in fin di vita dopo lo scontro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024) Sia la moto che il furgone stavano procedendo nella stessa direzione, da Sommo verso Cava Manara, sulla Sp193bis. È ancora in fase di accertamento da parte della Polstrada di Pavia la dinamica dell’incidente che ha fatto finire in ospedale in gravi condizioni un43enne di Zinasco. È successo poco prima delle 7 di ieri nelle vicinanze dell’intersezione con via Aldo Moro, parallela alla Provinciale, separata da un muretto contro cui è terminata la carambola della moto di grossa cilindrata, con il centauro sbalzato dalla sella che ha riportato conseguenze molto gravi. Oltre alla pattuglia della Stradale, sul posto sono intervenuti i soccorritori di Areu in codice rosso, per la gravità delrimasto sull’asfalto, sia con un’ambulanza della Croce Verde Pavese sia con l’automedica con rianimatore a bordo.