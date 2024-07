Meteo allarme-Giuliacci | temperature estreme perché il tramonto è il momento più pericoloso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Si è fatto attendere, ma ora il grande caldo è arrivato. E non fa sconti. Quest'anno ilci consegna infatti un'estate torrida, con un aumento significativo delleiniziato a metà luglio e che picchia duro anche sul Nord Italia, che era stato inizialmente risparmiato. E come spiega Mariosul suo sito, nei prossimi giorni lecontinueranno a salire, raggiungendo picchi di 40 gradi e oltre in Sardegna e Sicilia, e fino a 38-39 gradi in molte località del Centro-Sud. La causa di questo caldo intenso è una massa d'aria sub-tropicale, molto calda e umida, che attraversando il Mar Mediterraneo accumula ulteriore umidità. Il punto è che anche di notte l'afa non da tregua.