LIVE – Batterie semifinali e finali 28 luglio | nuoto Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

(Di domenica 28 luglio 2024) Latestuale con aggiornamenti in tempo reale didelin programma domenica 28alledi. Altra giornata tutta da seguire, dalledella mattina al clou della sera quando si assegneranno altre medaglie. Gli azzurri hanno già portato un bronzo nel medagliere con la staffetta 4×100 sl e oggi ci prova Martinenghi nei 100 rana in cui era riuscito ad andare sul podio a Tokyo. L’appuntamento è per le ore 11.00 con le, mentresi svolgeranno dalle ore 20.30. Sportface.it vi terrà compagnia fornendo unatestuale aggiornata in tempo reale, per non perdersi nemmeno un’emozione.