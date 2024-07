La mediatrice culturale che assiste i naufraghi sulla nave di Emergency | Ecco perché le persone non vogliono tornare in Libia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) In queste settimane un giornalista de Ilfattoquotidiano.it si trova a bordo dellaLife Support diimpegnata nella sua 22esima missione nel mediterraneo centrale. Da quando ha iniziato la sua attività nel dicembre 2022, laumanitaria diha recuperato 1856. Con una serie di video e articoli documenteremo le fasi di preparazione e le operazioni in mare. “Laè non è un posto sicuro e affidarsi alle milizie libiche o di altri paesi (come la Tunisia) è una forma di violazione della Convenzione di Ginevra che tutela i richiedenti asilo e la libertà di movimento”. Miriam Bouteraa è una. È alla sua terza missione con la Life Support die ha deciso di imbarcarsi “per vedere e testimoniare che cosa succede nel Mar Mediterraneo”. Il mediatore è la prima persona che parla con iin mare dai gommoni di salvataggio.