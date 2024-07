Italia-Usa pallanuoto maschile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Tutto pronto per il torneo dialledi, che prende il via domenica 28 luglio. Scende subito in vasca il Settebello, che incontrerà gli Stati Uniti alle ore 15.00 aprendo il programma del Gruppo A, comprendente anche Croazia, Grecia, Montenegro e Romania. Gli azzurri del CT Sandro Campagna sono una delle corazzate che proveranno a giocarsi il titolo, per completare il tris di medaglie nell’anno solare dopo il bronzo agli Europei e l’argento ai Mondiali, ma dovranno pensare un passo per volta, a cominciare dall’esordio contro l’esperta compagine a stelle e strisce. L’è una squadra talentuosa e allo stesso tempo con una buona dose di esperienza a livello internazionale, e proprio per questo partirà con i favori del pronostico in questa sfida.