Il verde diventa parcheggio Comune bocciato dal Tar

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) di Diego Pierluigi Si è conclusa con sentenza del Tar Marche l’annosa vicenda urbanistica di San Claudio riguardante la trasformazione di una grande aiuola apubblico in parcheggi, l’attribuzione dei parcheggi condominiali e privati e le modifiche realizzate alla viabilità. Le titolari di "Arredamento Morresi" hanno assistito a modifiche, operate da un privato ed autorizzate daldei parcheggi pubblici, condominiali e privati e alla creazione di una viabilità prima inesistente senza che a loro sia mai stato richiesto l’assenso, essendo comproprietarie dell’area condominiale mutata e persino titolari di porzione dell’area privata intaccata. Hanno quindi richiesto aldi Corridonia il controllo di regolarità amministrativa ma quest’ultimo ha ritenuto più volte di non intervenire, affermando che non vi fosse alcuna illegittimità.