Il Barbarossa la Lega Dante e Foscolo Guelfo o Ghibellin fuggiasco?

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 28 luglio 2024) Noi parliamo di Guelfi ei, ma perché sono sorte queste fazioni, tutto non é nato da Moscardelli, ma proprio da quelimperatore del Sacro Romano Impero d’Occidente (1152) poi nominato anche Re d’Italia. Gli era venuto in mente di ricreare il grande Romano Impero ed aveva convocato il messo, che poi sarebbe diventato Papa, i re di Francia e di Inghilterra a Besancon, al fine anche di far terminare le discussioni gabellari tra le varie città.