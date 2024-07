FiPiLi il confronto deve essere allargato Bisogna chiarire obiettivi e tempi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) Firenze, 28 luglio 2024 – Non ci sono alternative: sulla Fi-Pi-Li siaprire unapprofondito, capace di tracciare la strategia per i prossimi anni e di tener conto di tutte le esigenze. Dei residenti, dei pendolari, dei lavoratori, delle associazioni di categoria. La Fi-Pi-Limessa in sicurezza e trasformata in un’arteria viaria normale. Ora non lo è. Lo dicono i numeri degli incidenti che avvengono, lo dice la protesta degli automobilisti e camionisti che ogni giorno la percorrono. Ilci sarà, non c’è dubbio perché il consiglio regionale è chiamato a votare il via libera alla nuova società, Toscana strade, che gestirà la ’superstrada’. Non basta:aprire un tavolo dicon le associazioni di categoria, in primis Cna e Confartigianato, per individuare una linea comune partendo dalla questione pedaggio.