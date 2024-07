Crowdinvesting | raccolta in calo si salvano minibond e immobiliare

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 28 luglio 2024) Gli ultimi 12 mesi segnano un nuovo passo indietro nel mercato delin Italia, soprattutto per la parte equity (-25,5%): siil comparto dei(+34,5%), che addirittura supera il segmento del lending non, e quello(+7,2%), che non conosce crisi. Dopo il lieve(-1%) dello scorso anno infatti, il primo a incrinare una crescita costante nel tempo, si è registrata una nuova contrazione del mercato: 302,35 milioni di euro diin un anno, -5,3% rispetto ai 12 mesi precedenti. Il valore cumulato da quando esiste ilin Italia è oggi di 1,3 miliardi di euro (escludendo le piattaforme che raccolgono prevalentemente non da Internet e quelle che prestano a persone fisiche).