Arriva il primo oro italiano di Parigi 2024 Nicolò Martinenghi vince i 100 metri rana

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 28 luglio 2024) AGI - Iloro dell'Italia alle Olimpiadi dilo ha portato il nuoto grazie ad un immenso. L'azzurro è il nuovo campione olimpico dei 100. 'Tete' ha toccato in 59"03 precedendo il britannico Adam Peaty (59"05) e l'americano Nic Fink (59"05). Dal bronzo di Tokyo sono trascorsi tre anni e in nessuna delle gare internazionali più importanti,era sceso dal podio. Due anni fa a Budapest era salito sul tetto del mondo, ora ha scalato l'Olimpo. Nelle acque de 'La Defense Arena' di, l'azzurro e' stato autore di una prestazione eccezionale con una rimonta da vero fenomeno. Al tocco dopo 100, 'Tete' come viene soprannominato, è stato ildi tutti e si é lasciato alle spalle altri due grandi campioni come Peaty e Fink.