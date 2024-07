Un nuovo cinematic trailer per WoW | The War Within

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 27 luglio 2024) Questa mattina, Blizzard ha rivelato undedicato alla prossima espansione del suo universo narrativo più importante e longevo di sempre. Una nuovaa che ci prepara al lancio di The War, la decima espansione di World of Warcraft che darà inizio alla WorldSoul Saga. In questopossiamo vedere le nuove razze che troveremo durante le nostre avventure nelcontinente di Khaz Algar. Qui troveremo i Terrigeni, creature di pietra simile ai nani che stanno accendendo una nuova forgia. I nostri nuovi alleati umani saranno gli Arathi, una leggendaria casata che si credeva estinta con la morte di Anduin Lothar, eroe della Seconda Guerra. Vediamo la loro preparazione al combattimento e il loro spirito indomabile guidato dalla Luce.