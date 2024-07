The Begin punta su Pulita | Entusiasta per la riconferma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Un’altra conferma in casa TheAncona. Il giovane talento Lucarinnova con la società del presidente Guido Guidi. Il promettente schiacciatore, classe 2006, è stato cercato e voluto lo scorso anno da coach Dore Della Lunga, dal suo vice Paolo Monti e ovviamente dall’esperto direttore sportivo Roberto "Bebi" Leonardi che organizzarono addirittura un’amichevole con la sua ex squadra, il Volley Game Falconara, per vederlo all’opera, anche se non giocò in quanto infortunato. Fiducia ripagata dal giovaneche la scorsa stagione ha anche esordito in B, contro San Severino, festeggiando il suo primo punto nella nuova categoria. "Sono molto felice edper questache mi dà la possibilità di confrontarmi con un ambiente di altissimo livello – dice-.