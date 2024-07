Tennis Jasmine Paolini comincia male ma chiude in due set contro Bogdan e approda al 2 turno delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Un brutto avvio, ma poi missione compiuta. Piove a Parigi in questo primo giorno di competizioni alle2024 e sulla terra rossa francese i campi del Roland Garros sono teatro del torneo olimpico di. Nell’impianto del Suzanne Lenglen in versione indoor,(n.5 del ranking) ha iniziato la sua avventurala rumena Ana(n.96 WTA). Un primo setto decisamentedalla toscana, al cospetto di unache tirava tutto. Brava peròa rimanere aggrappata alla frazione a risalire la china step by step. In questo modo, la partita è venuta dalla sua con lo score di 7-5 6-3. Nel secondola nostra portacolori dovrà affrontare la vincente della sfida tra la russa Mirra Andreeva e la polacca Magda Linette. Nel primo set l’avvio della rumena è a dir poco sprint.