Recensione Legion Go | analisi in ritardo dell’handheld di Lenovo

(Di sabato 27 luglio 2024) Dopo quasi un anno dal rilascio delGo, come si pone sul mercato il PC handheld prodotto da, unico nel suo genere? Siamo nel Febbraio del 2022. Senza essersi fatto scoraggiare dal fallimento delle Steam Machine, Valve rilascia sul mercato il suo primo PC handhel, lo Steam Deck. Probabilmente una scommessa. Ma grazie alla diffusione della piattaforma Steam e alla sua versatilità, questa scommessa si rivelerà vincente, rivoluzionando un mercato fino ad allora caratterizzato da prodotti di nicchia e con poco supporto dalle case produttrici. In circa un anno, due fra i maggiori produttori di hardware, ASUS e(e più tardi MSI), faranno la loro comparsa sul mercato con i loro prodotti, l’ultimo dei quali, in ordine di uscita ma non di qualità, è proprio ilGo.