Par condicio violata Multa Agcom al Comune FdI | Fare chiarezza

(Di sabato 27 luglio 2024) Consiglieri comunali di centrodestra all’attacco dell’amministrazione di Medicina. "L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha emesso un ordine nei confronti del municipio per la violazione dell’articolo 9 della legge 28/2000 che disciplina le disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica – scrivono in una nota i rappresentanti medicinesi di Fratelli d’Italia -. L’iniziativa di comunicazione istituzionale relativa al ‘Medicina Live festival’ pubblicata dall’ente nel periodo elettorale, con tanto di locandina e link alla pagina ufficiale dell’evento sulla quale era pure presente il logo del, è stata ritenuta parte integrante di violazione del divieto".