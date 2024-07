Ora è single e torna a settembre Uomini e Donne scoop | il protagonista storico di nuovo in studio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 27 luglio 2024), fervono i preparativi per la nuova edizione e già fioccano le indiscrezioni sui prossimi protagonisti. Lorenzo Pugnaloni ha per esempio parlato di un probabile ritorno di Ida Platano in trasmissione e ha anche fornito le possibili date delle prime registrazioni della trasmissione di Maria De Filippi: il 28 e 29 agosto. Stando alle informazioni riportate dal blogger, i primi ad arrivare insaranno le coppie reduci da Temptation Island e Filippo Bisciglia, proprio come successo anche negli anni passati. Capitolo Ida Platano: nell’edizione 2023/2024 la parrucchiera siciliana erata da Maria De Filippi come tronista, per provare a trovare l’anima gemella dopo l’addio ad Alessandro Vicinanza, che nel frattempo ha iniziato una storia d’amore con Roberta Di Padua che procede ancora oggi.