Napoli Egnatia – Dove vederla biglietti e probabili formazioni

(Di sabato 27 luglio 2024) C’è grande attesa per il prossimo test amichevole delche domenica affronterà gli albanesi dell’. Continua la preparazione del nuovodi Antonio Conte che – dopo il ritiro di Dimaro – sta effettuando in questi giorni il ritiro di Castel di Sangro. Domenica sera gli azzurri affronteranno il club albanese dell’, terzo impegno prestagionale dopo le sfide contro l’Anaune e contro il Mantova e ancora prove generali in vista del debutto ufficiale. Il match si disputerà alle ore 20. In questi giorni Conte può contare su quasi tutta la rosa, manca solo l’uruguaiano Olivera e il tecnico potrà cosi provare tutti gli uomini a disposizione, compreso i nuovi acquisti. La sfida – come le due gare precedenti – verrà trasmessa sulla piattaforma Onefootball, visibile su qualsiasi dispositivo mobile, da pc o smart tv.