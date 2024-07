Musetti-Monfils Olimpiadi 2024 tennis | programma orario tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) A meno di 24 ore di distanza dalla finale dell’ATP di Umago, sarà tempo di giocare il primo turno alledi Parigiper Lorenzo. Il toscano andrà a sfidare uno dei grandi beniamini di casa, vale a dire Gael, con cui ha già avuto a che fare dalle parti del Roland Garros. Questo confronto, infatti, si è disputato al secondo turno dello Slam parigino. Fu bravo il classe 2002 di Carrara a disinnescare, e molto in fretta, l’estro del suo avversario e la possibilità che il Court Philippe Chatrier entrasse in partita, cosa che è molto facile accada quando si tratta di. Stavolta si va in scena sul Court Suzanne Lenglen, che propone altre difficoltà per svariate ragioni. Il momento di, però, è di quelli davvero buoni: c’è di che sperare eccome. Anche con l’arrivo direttamente da Umago, tramite aereo privato messo a disposizione dall’IMG.