Majdal Shams Israele | ci sarà risposta

(Di sabato 27 luglio 2024) 22.40 Durante la riunione tra Gallant e il capo di stato maggiore dell'esercito e il comandante del fronte del nord, in seguito all'attacco a, i vertici militari hanno presentato al ministro della difesa le "opzioni per un'azione contro gli Hezbollah"."Ma non vogliamo la guerra" fanno sapere. E Gallant "ha stabilito le linee di condotta e ha impartito istruzioni". Il premier Netanyahu ha intanto espresso al leader spirituale della comunità drusa profondo shock per l'uccisione di bimbi innocenti da parte di Hezbollah.