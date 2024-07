Logistica il Consiglio regionale approva il progetto per la disciplina della localizzazione degli insediamenti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 27 luglio 2024) IlLombardia hato ildi legge perre lalogistici di rilevanza sovracomunale. “Con l’zione deldi leggesuglilogistici – afferma l’assessorealle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi – la Regione Lombardia scrive un nuovo capitolo nel settore strategico, che rappresenta una realtà in forte crescita ed espansione. Per evitare fenomeni insediativi incontrollati, che talvolta rappresentano una delle maggiori criticità rispetto al consumo di suolo dei territori interessati agli, Regione Lombardia ha deciso di affrontare la questione in considerazionelacuna normativa e del valore