LIVE Italia-Brasile Olimpiadi Parigi volley in DIRETTA | pochi minuti all’esordio dei campioni del mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati da Luciano de Gregorio allatestuale di. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, prima giornata del torneo didei Giochi Olimpici di2024. Esordio delicato per gli azzurri di Ferdinando De Giorgi che affronteranno ilnella gara d’esordio del gruppo B, formato anche da Polonia ed Egitto. Partita subito decisiva per la qualificazione ai quarti di finale. L’si presenta a questa competizione dadel. Tra il successo iridato e la rassegna olimpica vi è però un’estate deludente. Lo scorso anno gli azzurri hanno faticato più del previsto mancando la qualificazione, raggiunta poi nella Nations League di quest’anno.