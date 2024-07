LIVE Inter-Las Palmas 1-0 | gestione della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 luglio 2024)-Lasè la terza amichevole precampionato per la stagione 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida il Lasallenato da Luis Miguel Carrion. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 19.30, si gioca allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena.-LAS1-0 – PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE 32’che gestisce il gioco, nonostante i ritmi non siano eccelsi. 28’ Si torna in campo dopo il cooling break. 25’ Occasione! Punizione dalla destra, calcia Asllani passando in mezzo alla barriera e Horkas devevenire per evitare problemi. Cooling break per il caldo. 24’ Correa salta l’uomo sulla sinistra e crossa sul primo palo, Mkhitaryan anticipato. 19’ Gol annullato all’: Mkhitaryan segna ma l’assistente segnala fuorigioco sul tiro deviato di Taremi.