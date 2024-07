La playlist della settimana a Radio Incontro Pisa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024)26 luglio 2024- Torna la consuetadei più ascoltati(22/ 27 luglio) a. Luca Demar ci rivela anche le più ascoltate nello stesso periodo del 1981. 1. Alessandra Amoroso e Big Mama – “Mezzo Rotto” Due giovani grandi donne per questa canzone che ci invita a non arrenderci mai. Non avere paura e rimanere tenaci anche se “l’amore eterno è mezzo rotto”.2. Tony effe feat Gaia– “Sesso & Samba” La voce calda di Gaia ed il tono profondo di Tony Effe rendono questo brano unico ed originale rispetto ai classici tormentoni estivi. Il brano è ideale per accompagnare le calde notti estive.3. Eiffel 65 & Loredana Bertè’ – “Bestiale” L’inarrestabile Loredana incontra il ritmo musicale di inizio millennio tipico degli Eiffel 65. Tutta da cantare e ballare a squarciagola lungo le splendide coste d’Italia.4.