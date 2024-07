Judo Olimpiadi 2024 | il tabellone degli italiani oggi 27 luglio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Si apre quest’all’Arena Champ-de-Mars il programma delai Giochi Olimpici di Parigi, con lo svolgimento delle categorie -48 kg femminile e -60 kg maschile. L’Italia si gioca subito una carta da medaglia molto importante nei pesi leggeri con la numero uno del ranking Assunta Scutto, ma salirà sul tatami anche Andrea Carlino per provare l’impresa della vita. Obiettivo podio per Scutto, già tre volte medagliata iridata a soli 22 anni, anche se il sorteggio non è stato particolarmente favorevole e si preannuncia un percorso complicato verso le finali del pomeriggio. “Susy”, esentata dal primo turno tramite un bye, debutterà direttamente agli ottavi con la cinese Guo o l’americana Laborde per poi incrociare ai quarti la temibile mina vagante svedese Babulfath (bronzo mondiale in carica).