Il gruppo è super domani l’esordio

(Di sabato 27 luglio 2024) Sarà uno dei protagonisti modenesi delle Olimpiadi, anche se in vetrina c’è Julio Velasco. Massimo Barbolini è pronto aldicome vice-allenatore di un’Italia femminile che non nasconde le proprie ambizioni ma che fa di tutto per allontanare pressioni e tensioni esterne al: "Un’estate lunga – racconta Barbolini – nella quale le ragazze si sono meritate il bellissimo risultato della Vnl e stanno continuando a lavorare bene. Ora bisogna trasformare tutto quello che abbiamo fatto partita dopo partita in questi Giochi Olimpici. Dobbiamo essere tranquille, pur in un girone complicato nel quale non c’è nessuna squadra facile da battere". È questa la squadra più forte allenata da Barbolini? "Non mi piace fare classifiche tra le squadre che ho allenato.