Il finale di Twisters spiegato da un' esperta di fenomeni atmosferici

(Di sabato 27 luglio 2024) SPOILER alert - Questo articolo sottolinea alcuni importanti dettagli deldi- Ini dialoghi brulicano di gergo scientifico, segno che lo sceneggiatore Mark L. Smith ha fatto i compiti. Del resto, perché un blockbuster da sballo avrebbe dovuto inserire tutti quei paroloni? Ora, noi non siamo meteorologi, ma poiché i personaggi sullo schermo sembrano sapere di cosa stanno parlando, l'intero film acquista un'aria di credibilità scientifica. Anche quando mostra cose fantascientifiche più stravaganti. Tutto ciò per via della premessa del film, ovvero che i tornado - che incompaiono quasi più come mostri che come eventi meteorologici - possano essere domati.