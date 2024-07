Giovani maleducati a Villa Gordiani urlano e vandalizzano le macchine in piena notte

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 27 luglio 2024) Urla, schiamazzi e imprecazioni tengono svegliadi: la denuncia della residente sul disturbo della quiete pubblica Viale della Venezia Giulia a: gli episodi di disturbo della quiete pubblica sono accaduti anche qui – (Google Maps) – ilcorrieredellacitta.comAnon si dorme più. Per i residenti è diventato un inferno vivere in questo quartiere di Roma, ma non solo per il caldo atroce di quest’estate. Da settimane girerebbero in strade dei gruppi diadolescenti, che tra urla e azioni vandaliche non farebbero dormire gran parte degli abitanti della zona. Una situazione surreale, con gli abitanti della zona che avrebbero esaurito la pazienza davanti a questi episodi di grave degrado.